Рахимов про 0:3: «Когда так быстро пропускаешь, соперник начинает играть на контратаках. Нереализованный пенальти “Рубина” облегчил жизнь “Балтике”

— Вообще на нас непохоже, очень легко пропустили эти голы, не доиграли эпизоды. Конечно, это было определяющим в игре с «Балтикой».
Мы прекрасно понимали их сильные стороны, что они навязывают очень много единоборств. К сожалению, когда так быстро пропускаешь, соперник начинает играть на контратаках. У нас было два момента в первом тайме, но мы их не реализовали.
Начало второго тайма тоже было неплохим, но и был нереализованный пенальти. Но такие игры бывают, к таким матчам нужно спокойно относиться и проанализировать все ошибки. Любое поражение неприятное, но нужно двигаться дальше.
— Насколько отсутствие Вуячича сказалось на игре?
— Это наша головная боль. Мы прекрасно понимали, что Вуячич — это лидер команды и его отсутствие скажется на игре.
— Нереализованный пенальти Даку насколько сильно повлиял на команду?
— Руки не опустились, желание играть сохранилось, но скорость реакции на игровые моменты снизилась. Отсюда мы и опаздывали на все единоборства, что облегчило жизнь сопернику. Забивай ответный мяч — и будут другие желание и эмоции, — сказал тренер «Рубина».