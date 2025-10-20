Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.46
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Рахимов про 0:3: «Когда так быстро пропускаешь, соперник начинает играть на контратаках. Нереализованный пенальти “Рубина” облегчил жизнь “Балтике”

— Что в этом матче стало определяющим? Неудачный старт «Рубина», когда за 20 минут пропустили два мяча?

Источник: Sports

— Вообще на нас непохоже, очень легко пропустили эти голы, не доиграли эпизоды. Конечно, это было определяющим в игре с «Балтикой».

Мы прекрасно понимали их сильные стороны, что они навязывают очень много единоборств. К сожалению, когда так быстро пропускаешь, соперник начинает играть на контратаках. У нас было два момента в первом тайме, но мы их не реализовали.

Начало второго тайма тоже было неплохим, но и был нереализованный пенальти. Но такие игры бывают, к таким матчам нужно спокойно относиться и проанализировать все ошибки. Любое поражение неприятное, но нужно двигаться дальше.

— Насколько отсутствие Вуячича сказалось на игре?

— Это наша головная боль. Мы прекрасно понимали, что Вуячич — это лидер команды и его отсутствие скажется на игре.

— Нереализованный пенальти Даку насколько сильно повлиял на команду?

— Руки не опустились, желание играть сохранилось, но скорость реакции на игровые моменты снизилась. Отсюда мы и опаздывали на все единоборства, что облегчило жизнь сопернику. Забивай ответный мяч — и будут другие желание и эмоции, — сказал тренер «Рубина».