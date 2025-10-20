Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
П1
1.43
X
5.20
П2
7.46
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Бруну вышел на 5-е место по ассистам (52) за «МЮ» в АПЛ. Он обошел Кантона

В воскресенье хавбек сделал пас на победный гол в матче с «Ливерпулем» (2:1), теперь на его счету 52 результативных паса.

Португалец обошел Эрика Кантона, у которого 51 ассист за «красных дьяволов» в Премьер-лиге.

Рекордсмен «МЮ» по этому показателю — Райан Гиггз (162). В топ-4 также входят Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).