Бруну вышел на 5-е место по ассистам (52) за «МЮ» в АПЛ. Он обошел Кантона

Португалец обошел Эрика Кантона, у которого 51 ассист за «красных дьяволов» в Премьер-лиге.
Рекордсмен «МЮ» по этому показателю — Райан Гиггз (162). В топ-4 также входят Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).
В воскресенье хавбек сделал пас на победный гол в матче с «Ливерпулем» (2:1), теперь на его счету 52 результативных паса.
