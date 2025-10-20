Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит — он обязан выручать. Такую игру мы увидели со стороны голкипера «Локомотива» [Митрюшкина]. Отсюда приходит уверенность игроков, и тогда команда добивается результата", — сказал бывший тренер ЦСКА.
Газзаев о Торопе против «Локо»: «Сыграл неудачно, как и со “Спартаком”. Вратарь обязан выручать. Никакой замены Акинфееву не видим»
«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел так же неуверенно, как и в матче против “Спартака”. К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай бог ему [Игорю] здоровья, чтобы он и дальше играл.