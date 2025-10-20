Тренер «Хетафе» считает несправедливым удаление Ньома в игре с «Реалом»: «Винисиус приукрасил, схватившись за лицо. Серьезный фол, но можно было обойтись и желтой»

На 77-й минуте матча Ла Лиги защитник «Хетафе» столкнулся на фланге с Винисиусом и выставленной в сторону рукой попал тому в лицо. Бразилец упал на газон. Судья Хосе Мунуэра Монтеро сразу принял решение удалить Ньома. Повтор он не смотрел.
"Я слышал, как резервный судья сказал ему [арбитру], что нужно давать красную карточку. Он находился рядом.
Мы полагаем, что это [наказание] чрезмерно. Это серьезный фол, но легко можно было обойтись и желтой карточкой. Винисиус приукрасил, схватившись за лицо, и Ньома удалили несправедливо", — сказал Пепе Бордалас.