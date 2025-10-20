Ричмонд
Багаев об уходе «Алании» с поля из-за пенальти: «Велес» не хотел бить, но тренер Стукалов им сказал: бейте! Я ему после матча: «Голубая форма вам, Алексей, к лицу»

На 17-й минуте тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел команду с поля после назначения пенальти в ее ворота. Футболисты вернулись через 5 минут. В момент исполнения 11-метрового удара голкипер «Алании» Давид Бязров ушел из ворот и дал сопернику забить.

Источник: Спортс"

"Никакого фола с моей стороны не было. Дело вообще не в этом, а в том, что Цаллагов схватил мяч руками после завершения эпизода. Угловой был выполнен неправильно, и лайнсмен скомандовал главному: стоп-стоп, надо перебить! Свисток был уже во время подачи.

Ребята из «Велеса» вообще не хотели бить 11-метровый! Но тренер Стукалов им сказал: бейте! Я ему после матча сказал: «Голубая форма вам, Алексей, к лицу». И в «Велесе» не нашлось ни одного игрока, кроме вратаря, который поступил бы как мужик«, — сказал капитан “Алании”.