Багаев об уходе «Алании» с поля из-за пенальти: «Велес» не хотел бить, но тренер Стукалов им сказал: бейте! Я ему после матча: «Голубая форма вам, Алексей, к лицу»

Ребята из «Велеса» вообще не хотели бить 11-метровый! Но тренер Стукалов им сказал: бейте! Я ему после матча сказал: «Голубая форма вам, Алексей, к лицу». И в «Велесе» не нашлось ни одного игрока, кроме вратаря, который поступил бы как мужик«, — сказал капитан “Алании”.