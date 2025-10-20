Семак о «Локо», «Краснодаре», ЦСКА. «Спартаке» и «Динамо»: «Все сильные, все готовы бороться за чемпионство»

По «Локомотиву»: конечно, это команда, которая славится стандартными положениями, быстрыми атаками, но с ЦСКА хорошо смотрелись и позиционные атаки. Команда набрала хороший ход. Посмотрим, мне кажется, будет интересный матч, нам нужно дома играть, стараться побеждать, естественно. А как будем играть… Времени еще много, посмотрим, — сказал тренер «Зенита».