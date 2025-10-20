Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.91
П2
5.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.02
П2
12.50
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2

Семак о «Локо», «Краснодаре», ЦСКА. «Спартаке» и «Динамо»: «Все сильные, все готовы бороться за чемпионство»

— «Краснодар» и «Локомотив» лидируют. Кто для вас все-таки основной конкурент в борьбе за чемпионство? Может быть, учитывая прошлый год, это «Краснодар»?

Источник: Спортс"

— Лидирующие команды и являются главными конкурентами. Есть еще выше нас и ЦСКА, есть еще и «Динамо», и «Спартак», которые наберут и догонят — думаю, те команды, которые идут в верхней части таблицы.

В принципе, думаю, есть группа команд в последние годы, которые демонстрируют тот футбол, который позволяет бороться за чемпионство. В прошлом году «Краснодар» провел сезон очень ровно, набрали большое количество очков, которых хватило для победы.

В предыдущих сезонах наши основные конкуренты были то «Спартак», то ЦСКА, то «Динамо», то «Локомотив». Все команды сильные, все готовы бороться за чемпионство.

— В 14-м туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом». Команда Галактионова произвела большое впечатление после победы над ЦСКА. Какие трудности вы видите и готовы ли на какие-то сюрпризы?

— У нас еще есть игра с «Оренбургом». А вообще впереди неделя, посредине которой есть матч на Кубок России.

По «Локомотиву»: конечно, это команда, которая славится стандартными положениями, быстрыми атаками, но с ЦСКА хорошо смотрелись и позиционные атаки. Команда набрала хороший ход. Посмотрим, мне кажется, будет интересный матч, нам нужно дома играть, стараться побеждать, естественно. А как будем играть… Времени еще много, посмотрим, — сказал тренер «Зенита».