Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.91
П2
5.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.02
П2
12.50
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2

Лапочкин о пенальти за игру рукой в РПЛ: «В каких‑то турах назначаются, в каких‑то — нет. Нужно, чтобы весь чемпионат было последовательно»

«Момент в матче “Локомотив” — ЦСКА. Изначально у Монтеса рука чуть впереди и в стороне, соответственно она увеличивает объем тела. Это первый контакт мяча и руки. А второй момент, когда он выбивает мяч рикошетом от соперника, не от своего партнера, а от соперника мяч попадает в высокую руку, и она естественно увеличивает объем тела… Почему это не пенальти, я не понимаю.

Источник: Спортс"

Есть такой термин «неожиданный мяч», но, опять же, при втором касании, когда рука была на уровне головы, не было отскока от газона. А в первом случае удар идет вообще в сторону ворот. И мы знаем, что у нас есть какие‑то новые критерии, только придуманные Мажичем. Тут нужно понимать, что если рука отставлена и увеличивает объем тела, то это нарушение.

И подобные моменты были в матче «Сочи» — «Зенит», и самое интересное, что были назначены пенальти. Если бы ни сегодня, ни вчера не были бы назначены пенальти, то всем было бы более‑менее понятно. Но вчера не назначили, а сегодня ставятся два пенальти.

Первый пенальти в ворота «Сочи» абсолютно понятен, потому что Волков не блокирует мяч. Мяч от его тела попадает в руку, соответственно это не блок, а рикошет. Когда мяч попадает в руку рикошетом от тела — это всегда пенальти.

Во втором пенальти — да, игрок отворачивается, но рука оставлена, и мяч попадает в нее. У нас уже были подобные моменты, когда пенальти назначались. Мяч попадает в кисть, потом отлетает в тело. Абсолютно нормальный пенальти.

Нужно, чтобы весь чемпионат было последовательно. А у нас в каких‑то турах назначаются, в каких‑то — нет. А здесь в одном туре в похожих моментах, то назначали, то не назначали. И вот это удивляет", — сказал бывший арбитр ФИФА.