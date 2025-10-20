Газзаев о 3:0 «Локо» с ЦСКА: «Серьезная заявка на борьбу за чемпионство. Одна из лучших игр в этом сезоне»

«Эта была одна из лучших игр в этом сезоне, которая прошла на очень высоком техническом и тактическом уровне. Игроки также были очень хорошо готовы функционально. “Локомотив” играл гораздо лучше. В первые 20 минут ЦСКА пытался создать что-то хорошее. Но если взять всю игру, то было полное преимущество железнодорожников.