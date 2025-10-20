Ричмонд
Газзаев о 3:0 «Локо» с ЦСКА: «Серьезная заявка на борьбу за чемпионство. Одна из лучших игр в этом сезоне»

В субботу железнодорожники разгромили ЦСКА (3:0) и после 12 туров лидируют в таблице, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

Источник: Sports

«Эта была одна из лучших игр в этом сезоне, которая прошла на очень высоком техническом и тактическом уровне. Игроки также были очень хорошо готовы функционально. “Локомотив” играл гораздо лучше. В первые 20 минут ЦСКА пытался создать что-то хорошее. Но если взять всю игру, то было полное преимущество железнодорожников.

Думаю, «Локомотив» сделал очень серьезную заявку на борьбу за чемпионство. Для ЦСКА результат этого матча — серьезный удар по репутации и самолюбию. Но я полностью уверен, что они преодолеют эти трудности и будут дальше бороться за чемпионство", — сказал бывший тренер ЦСКА.