Дзюба о тренерах РПЛ: «Даже среди россиян много тех, у кого ЧСВ зашкаливает. На одного Ивича очень много шарлатанов»

— Тут не должно быть какой‑то панацеи. Если приходит или футболист, или тренер иностранный, он должен давать качество, давать разницу. А если плюс‑минус одно и то же — зачем легионер?
Если мы говорим про того же Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземленных и человечных людей вообще очень мало в принципе.
У нас ведь в футболе даже среди российских специалистов очень много тех, у кого немножко ЧСВ [чувство собственной важности] зашкаливает. Амбиций много: «Дайте мне, дайте», а к этому никаких предпосылок нет.
Возьмите Ивича в «Краснодаре»: все игроки команды, с кем бы я ни разговаривал, оценивали его очень высоко. То есть, вероятно, это очень сильный тренер, качественный специалист. Но на одного такого очень много всяких шарлатанов, — сказал нападающий «Акрона».
«Спартак» предложил Ивичу 2,2 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» через посредников, но Кахигао «саботирует» переговоры (Иван Карпов).