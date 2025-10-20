Ричмонд
В Гане нашли мертвым похищенного сенегальского футболиста

Похищенного в Гане 18-летнего сенегальского футболиста Шейха Туре нашли мертвым.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сенегальский футболист Шейх Туре, которому было 18 лет, обнаружен мертвым в Гане после похищения, сообщается на странице министерства африканской интеграции и иностранных дел Сенегала в соцсети X.

По данным издания De Telegraaf, преступная группа убедила сенегальского вратаря в том, что он проходит испытательный срок в профессиональном футбольном клубе. После похищения злоумышленники, предположительно, вымогали крупную сумму денег у его семьи в качестве выкупа.

«Первоначальное расследование, проведенное консульскими службами, показало, что господин Туре, молодой сенегальский футболист, стал жертвой сети мошенничества и вымогательства. Министерство выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего и заверяет, что ситуация находится под пристальным вниманием», — говорится в аккаунте министерства в соцсети X.

Власти Ганы продолжают расследование точной причины смерти футболиста. Сотрудники посольства Сенегала отправились в Кумаси (Гана) для оказания помощи местным властям в выполнении административных и юридических процедур.

Туре, который считался перспективным вратарем, выступал за клуб Esprit Foot Yeumbeul.