В Гане нашли мертвым похищенного сенегальского футболиста

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сенегальский футболист Шейх Туре, которому было 18 лет, обнаружен мертвым в Гане после похищения, сообщается на странице министерства африканской интеграции и иностранных дел Сенегала в соцсети X.
По данным издания De Telegraaf, преступная группа убедила сенегальского вратаря в том, что он проходит испытательный срок в профессиональном футбольном клубе. После похищения злоумышленники, предположительно, вымогали крупную сумму денег у его семьи в качестве выкупа.
«Первоначальное расследование, проведенное консульскими службами, показало, что господин Туре, молодой сенегальский футболист, стал жертвой сети мошенничества и вымогательства. Министерство выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего и заверяет, что ситуация находится под пристальным вниманием», — говорится в аккаунте министерства в соцсети X.
Власти Ганы продолжают расследование точной причины смерти футболиста. Сотрудники посольства Сенегала отправились в Кумаси (Гана) для оказания помощи местным властям в выполнении административных и юридических процедур.
Туре, который считался перспективным вратарем, выступал за клуб Esprit Foot Yeumbeul.