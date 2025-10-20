Феликс об игре с Роналду: «Это нечто особенное, все знают, на что он способен. Иногда соперники концентрируются на Криштиану и оставляют другим больше пространства»

Играть с ним легко, иногда даже получается так, что поскольку он Криштиану, все больше концентрируются на нем и оставляют другим больше пространства. И это в конечном итоге помогает атакующим игрокам — мне, Мане и Коману. И да, играть с ним на поле — это нечто особенное.