Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.15
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
3
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
5
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
4.22
X
2.05
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.54
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
6.03
X
2.90
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Жена футболиста Мамаева заявила, что 80% российского общества — стадо: «Им не нужны факты и правда»

Надежда Мамаева, нынешняя жена экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, заявила, что 80% российского общества — это стадо.

Источник: Кадр из трансляции

Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).

Недавно Павел и Надежда стали участниками нового выпуска реалити-шоу «Ставка на любовь». В передаче Надежда в числе прочего жестко раскритиковала бывшую жену футболиста — Алану. После выхода реалити-шоу в эфир в соцсетях разгорелась перепалка с участием нынешней и бывшей жен Мамаева.

«Пришла на проект, чтобы говорить о бывшей? Зачем она тебе нужна?» — спросила у Надежды Мамаевой одна из ее подписчиц в сторис.

В ответ на это жена Мамаева написала: «Боже, что вы несете? Вы вообще понимаете, что нас снимали 24/7 и это был бытовой разговор за завтраком в первый день! Я впервые на шоу и не знала многих тонкостей. Мы долго беседовали, они спрашивали про наше знакомство, и тут Женя говорит про Алану и то, что та везде ходит и говорит про меня, Пашу вот эту ложь. Конечно, от несправедливости меня понесло, но я не думала, что они будут вставлять это в программу. Но мне сразу опытные участники сказали, что они такие разговоры любят и точно оставят в эфире! Мы даже просили не вставлять упоминание об этой нечисти, но, так как мы подписываем договор, они имеют право брать любой материал в рамках шоу! Не спроси Женя это, я бы в жизни о ней слова не сказала! Организаторы, видимо, захотели, чтобы моя правда попала в эфир, но нашему обществу не нужны факты и правда, они в 80% стадо, пусть им и остаются…».