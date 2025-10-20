Жена футболиста Мамаева заявила, что 80% российского общества — стадо: «Им не нужны факты и правда»

В ответ на это жена Мамаева написала: «Боже, что вы несете? Вы вообще понимаете, что нас снимали 24/7 и это был бытовой разговор за завтраком в первый день! Я впервые на шоу и не знала многих тонкостей. Мы долго беседовали, они спрашивали про наше знакомство, и тут Женя говорит про Алану и то, что та везде ходит и говорит про меня, Пашу вот эту ложь. Конечно, от несправедливости меня понесло, но я не думала, что они будут вставлять это в программу. Но мне сразу опытные участники сказали, что они такие разговоры любят и точно оставят в эфире! Мы даже просили не вставлять упоминание об этой нечисти, но, так как мы подписываем договор, они имеют право брать любой материал в рамках шоу! Не спроси Женя это, я бы в жизни о ней слова не сказала! Организаторы, видимо, захотели, чтобы моя правда попала в эфир, но нашему обществу не нужны факты и правда, они в 80% стадо, пусть им и остаются…».