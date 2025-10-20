Мюллер про летнее окно: «Если бы Флик позвонил, и мне понравился проект “Барсы”, я мог бы представить это. Это клуб топ-уровня, где ты знаешь, чего от тебя ждут»

36-летний игрок рассказал, что после завершения карьеры в «Баварии» его главным желанием было покинуть Европу и отправиться в более экзотическое место. Однако, по его словам, звонок Ханси Флика мог бы изменить это решение. Мюллер ранее работал с Фликом в Мюнхене и сборной Германии.