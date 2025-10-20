Черышев о Станковиче: «Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков “Спартака”. “Арсенал” доверился Артете, и они стали бороться за титул — вот что нуж

Надо просто поддерживать тренера, довериться ему. Возьмите пример Артеты из «Арсенала». Когда его взяли, то команда шла в середине таблицы. Но они ему доверились, и теперь у них появилась своя философия, сыгранность, стали бороться за титул. Вот что нужно «Спартаку», — сказал экс-тренер «Шинника» и других клубов.