Черышев о Станковиче: «Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков “Спартака”. “Арсенал” доверился Артете, и они стали бороться за титул — вот что нуж

«Какой нужен тренер для “Спартака”? Я считаю, что это должна быть весомая фигура, чтобы его уважали все.
Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков от клуба. Они хотят, чтобы команда доминировала и показывала комбинационный футбол. У них это в крови, они привыкли к этому.
Надо просто поддерживать тренера, довериться ему. Возьмите пример Артеты из «Арсенала». Когда его взяли, то команда шла в середине таблицы. Но они ему доверились, и теперь у них появилась своя философия, сыгранность, стали бороться за титул. Вот что нужно «Спартаку», — сказал экс-тренер «Шинника» и других клубов.