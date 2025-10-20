Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
2.55
X
2.15
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
3
:
Брюгге
0
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
5
:
Аякс
1
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
100.00
X
20.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
4.22
X
2.05
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
1.14
X
7.54
П2
62.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
1
:
Марсель
1
П1
6.03
X
2.90
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
Гвардиола о Шерки: «Один из самых огромных талантов, которые я видел. Он просто супер в техническом плане! Райан не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок»

"Это один из самых огромных талантов, которые я когда-либо видел в своей карьере, в техническом и индивидуальном плане он просто супер!

Источник: Спортс"

Вопрос в том, как он адаптируется к тому, что мы хотим делать, как он читает каждое действие. Все началось очень хорошо на [клубном] чемпионате мира, но он пропустил нескольких недель, и теперь шаг за шагом… У меня такое ощущение, что чаще всего, хотя не всегда, когда мяч попадает к нему, ситуация улучшается. Но ему не всегда нужно демонстрировать исключительные результаты. Он должен просто играть в футбол.

Но в нем есть что-то… Тот пас на Эрлинга [Холанда] в последние минуты [против «Эвертона»] и многое другое, что он умеет.

И этот парень очень мне нравится тем, что он не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок: «Дай мне мяч, дай мне мяч!» Но он здесь еще недолго, и ему нужно немного времени… «- сказал главный тренер “Манчестер Сити”.

22-летний полузащитник, присоединившийся к «горожанам» этим летом, провел 3 матча в АПЛ и отметился одним голом.