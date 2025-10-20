Маттеус о Кейне: «В мире нет лучшего форварда сейчас. Я не видел, чтобы Холанд и Мбаппе делали такие подкаты или передачи на 50 метров. Я бы продлил его контракт с “Баварией” как можно скорее»

«Сейчас во всем мире я не вижу лучшего нападающего, чем Харри Кейн. Не только из-за его голов, но и из-за его универсальности и позиций, которые он занимает. Он проявил свои качества распасовщика, дриблера и сдерживателя. Он одновременно бомбардир, плеймейкер, игрок “бокс-ту-бокс” и игрок, исполняющий подкаты.
Я никогда не видел, чтобы Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе делали подкаты в своей штрафной, как это сделал Кейн на 88-й минуте против «Боруссии». Я также не вижу, чтобы Холанд и Мбаппе делали передачи на 50 метров и больше. Я не видел, такие длинные передачи, как у Кейна, у них двоих.
Глядя на игру Кейна, начинаешь задаваться вопросом, почему он занял лишь 13-е место в голосовании за «Золотой мяч». Если он продолжит в том же духе, он, возможно, сможет выиграть награду в следующем году, но это станет возможным только в сочетании с успехом команды.
Роберт Левандовски выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» в 2020 году и позже был признан лучшим игроком мира, но эти два достижения несопоставимы. Кейн переосмыслил игру центрального нападающего, так же как Мануэль Нойер сделал это в отношении вратарей около полутора десятилетий назад.
Кейну 32 года, и его контракт действует до 2027 года. Я бы продлил его как можно скорее«, — заявил экс-игрок “Баварии” для Sky Sport.