Маттеус о Кейне: «В мире нет лучшего форварда сейчас. Я не видел, чтобы Холанд и Мбаппе делали такие подкаты или передачи на 50 метров. Я бы продлил его контракт с “Баварией” как можно скорее»

Я никогда не видел, чтобы Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе делали подкаты в своей штрафной, как это сделал Кейн на 88-й минуте против «Боруссии». Я также не вижу, чтобы Холанд и Мбаппе делали передачи на 50 метров и больше. Я не видел, такие длинные передачи, как у Кейна, у них двоих.