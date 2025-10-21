Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Мх
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
2.55
П2
2.24
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.99
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.52
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

Месси поддержал Аргентину U20 после поражения в финале ЧМ: «Не унывайте, ребята, вы впечатляюще провели турнир. Гордимся тем, как вы защищали бело-голубую футболку»

Южноамериканская команда уступила Марокко в финале чемпионата мира — 0:2.

«Не унывайте, ребята! Вы впечатляюще провели турнир. Мы все хотели увидеть, как вы поднимете трофей над головой, но мы радуемся тому, чего вы добились, и гордимся тем, как вы изо всех сил защищали бело-голубую футболку», — написал в инстаграме форвард «Интер Майами».