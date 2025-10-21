Матч «Барселоны» с «Вильярреалом» в США отменен из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован&raqu

Ла Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном росте соревнования, укрепив международное присутствие клубов, позиционирование игроков и видимость испанского футбола на таком стратегически важном рынке, как США. Проект полностью соответствовал всем нормам федерации и не затрагивал целостность соревнования, как подтвердили компетентные учреждения, ответственные за контроль соблюдения требований и выступавшие против него по другим причинам.