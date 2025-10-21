Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Матч «Барселоны» с «Вильярреалом» в США отменен из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован&raqu

"Ла Лига объявляет, что после переговоров с промоутером официального матча Ла Лиги в Майами принято решение отменить мероприятие из-за неопределенности, возникшей в Испании в последние несколько недель.

Источник: Спортс"

Ла Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном росте соревнования, укрепив международное присутствие клубов, позиционирование игроков и видимость испанского футбола на таком стратегически важном рынке, как США. Проект полностью соответствовал всем нормам федерации и не затрагивал целостность соревнования, как подтвердили компетентные учреждения, ответственные за контроль соблюдения требований и выступавшие против него по другим причинам.

Во все более конкурентной глобальной среде, где лиги вроде Премьер-лиги или соревнования типа Лиги чемпионов УЕФА продолжают наращивать свое влияние и способность генерировать доходы, такие инициативы необходимы для обеспечения устойчивости и роста испанского футбола. Отказ от подобных возможностей затрудняет создание новых источников дохода, ограничивает возможности клубов для инвестиций и конкуренции, а также снижает распространенность экосистемы испанского футбола на международном уровне.

Наконец, мы хотим поблагодарить клубы за их готовность участвовать и сотрудничество в этом проекте, а также за их постоянную приверженность росту соревнования. Наша лига, как всегда, продолжит работать над тем, чтобы донести испанский футбол до каждого уголка мира, продвигая открытое, современное и конкурентное видение, которое выгодно клубам, игрокам и болельщикам", — говорится в заявлении.