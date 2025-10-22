Слесарь на заводе с язвой желудка в 13 лет, в ворота встал почти в 15, а потом взял «Золотой мяч». Памяти Льва Яшина

И еще. После начала Великой Отечественной 11-летнего Яшина с родными увезли в эвакуацию из Москвы в Ульяновск. Он участвовал в строительстве авиазавода в чистом поле, а в 13 пошел на этот завод полноценно работать слесарем, уйдя из школы. Восьмичасовым рабочим днем там все не ограничивалось — работали намного больше, до полного изнеможения, под девизом «Все для фронта, все для победы». И тогда же, в жесточайших условиях, у него появилась язва желудка, которой он мучился всю жизнь. Ни о каком футболе там не было и речи.