Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
7.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.73
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Слесарь на заводе с язвой желудка в 13 лет, в ворота встал почти в 15, а потом взял «Золотой мяч». Памяти Льва Яшина

96 лет со дня рождения легенды.

13

Увидел в Telegram-канале «Динамо» 30 секунд величия из товарищеского матча 1956 года в ФРГ с действующими чемпионами мира: Яшин тащит и накрывает, Стрельцов убегает и забивает. Сборная СССР выигрывает — 2:1, что, как и предыдущая домашняя победа в 1955 году — 3:2, через декаду после войны имеет огромное эмоциональное значение для советских людей. И российских, и украинских, и армянских, и азербайджанских — для всех.

Сегодня Льву Ивановичу Яшину исполнилось бы 96 лет, и его партнер по золотой олимпийской сборной-1956 и ЧМ-1958 Никита Симонян своим примером показывает, что это не фигура речи. Но единственного в истории мирового футбола вратаря — обладателя «Золотого мяча» и, как рассказывают все без исключения его современники, золотого человека (ни от одного не слышал и не читал ни одного плохого слова!) нет с нами уже 35 лет — он умер в 1990-м, всего в 60. Первым из футболистов в СССР получив за несколько дней до смерти звезду Героя Социалистического Труда.

Вот, кстати, факты по поводу его международного признания, которых вы можете не знать. Еще в конце 1956 года Яшин де-факто был признан лучшим вратарем Европы. В тот год основали «Золотой мяч», и Лев Иванович занял в голосовании журналистов спортивных изданий Европы пятое место после четырех форвардов — Стэнли Мэтьюза, Альфредо ди Стефано, Раймона Копа и Ференца Пушкаша. А затем вплоть до 1961-го, то есть шесть лет подряд, его имя также было среди номинантов на главный индивидуальный футбольный приз континента, то есть за эти годы, выиграв, помимо Олимпиады в Мельбурне, еще и первый Кубок Европы, он стал стабильной мировой суперзвездой.

Тяжелый 1962-й с неудачей на чемпионате мира в Чили и последующей травлей на родине, когда Яшин хотел даже уйти из футбола (ему исполнялось 33), стал для людей в мире только поводом относиться к нему с еще большим уважением — когда он вернулся и снова заблистал, все поняли, что он — человек, а не машина, и человек волевой, способный и преодолевать неудачи. Упав — снова вставать.

Источник: Спорт-Экспресс

И когда в 1963 году, на «Уэмбли», в легендарном матче между сборными Англии и мира Яшин отыграл свой первый тайм насухо и произвел на весь мир такое впечатление, что голкипер соперников Гордон Бэнкс сказал: «За этот тайм я понял, что он — гений», ему в конце того года и вручили «Золотой мяч». Но это был эффект многолетнего накопления впечатлений, а матч на «Уэмбли» стал просто эмоциональным пиком.

И еще. После начала Великой Отечественной 11-летнего Яшина с родными увезли в эвакуацию из Москвы в Ульяновск. Он участвовал в строительстве авиазавода в чистом поле, а в 13 пошел на этот завод полноценно работать слесарем, уйдя из школы. Восьмичасовым рабочим днем там все не ограничивалось — работали намного больше, до полного изнеможения, под девизом «Все для фронта, все для победы». И тогда же, в жесточайших условиях, у него появилась язва желудка, которой он мучился всю жизнь. Ни о каком футболе там не было и речи.

Источник: Спорт-Экспресс

И лишь вернувшись в 1944-м в Москву и приступив к работе на том же авиазаводе, перевезенном в Тушино, Яшин пошел в заводскую юношескую футбольную команду. И ее тренер, мастер спорта по настольному теннису, получивший ранение руки на войне и поэтому перешедший в футбол, отправил Льва в ворота, куда он вначале вставать не хотел. Почти в 15 лет. После нескольких лет работы слесарем. Фактически без детства, которого его лишила война. С уже нажитой язвой.

А потом, в первом матче на сборах основной команды «Динамо», — гол от чужого вратаря через все поле и смех знаменитых партнеров; дебют за основу из-за травм двух основных вратарей — и два провала, после чего почти на три года о нем в большом футболе забыли, и он просто пахал, пахал, пахал…

Источник: Спорт-Экспресс

Пусть кто-то еще попробует с такой биографией стать лучшим вратарем мира. Отыграть 18 лет в основе «Динамо», три чемпионата мира (и быть заявленным на четвертый), выиграть Олимпиаду, взять золото и серебро Евро, дойти до полуфинала ЧМ, стать другом Пеле, Эйсебио, Беккенбауэра и всех возможных звезд мирового футбола.

Вечная память Льву Яшину. Настоящей, не выдуманной гордости людей той страны, в которой я родился.

Источник: Спорт-Экспресс

Автор: Игорь Рабинер