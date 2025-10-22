Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Сантьяго Хименес о «мексиканском Педри» — 17-летнем Море: «На Кубке КОНКАКАФ все листали TikTok и Instagram, а он читал книгу. Тогда я понял, что он отличается от других»

"Я встречал многих хороших футболистов, которым не хватало правильного менталитета.

Помню, как во время Золотого Кубка КОНКАКАФ я пришел последним и огляделся: все сидели в телефонах, листали Instagram, TikTok, переписывались. Я обернулся и увидел Мору, читающего книгу. И я подумал: он отличается от остальных.

Что касается его игры, тут и говорить не о чем, он звезда. Он очень молод и должен продолжать работать, оставаясь скромным. Он будущее и уже настоящее сборной Мексики«, — сказал форвард “Милана”.

Мора выступает за сборную Мексики с 16 лет и стал победителем Золотого Кубка КОНКАКАФ минувшим летом. Он самый юный дебютант в истории национальной команды, и некоторые называют его «мексиканским Педри».

