Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Жерсон о слухах про недовольство в «Зените»: «Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что у меня в голове? Я всем доволен, мой главный ответ на поле»

Бразильский полузащитник впервые забил за «Зенит» в сегодняшнем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Оренбурга» (6:0).

Источник: Спортс"

— В «Зените» вас видят в центре поля. Насколько эта позиция привычная?

— Я спортсмен, который обладает набором разных качеств. Готов к любой роли, которую выберет тренер. Со всей стороны рад помогать на разных позициях.

— В СМИ писали, что вы чувствуете себя плохо в «Зените». Что скажете об этом?

— К сожалению, в современном мире и современном футболе постоянно говорится о чем‑то, что не происходит в действительности. Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове? Мой главный ответ на поле. Нахожусь в прекрасном отношении со всеми игроками в «Зените».

Не читаю новости, доходят только слухи. Общаюсь с партнерами, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю, что пишут. Я всем доволен в «Зените» и старался и сегодня на поле дать ответ этим словам, — сказал Жерсон.