Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Семак о «Динамо» в плей-офф Кубка: «Ставшая первой команда проводит первый матч на выезде, второй — дома. Почему здесь другая ситуация — не знаю. Странно и непонятно»

«Зенит» выиграл 6 из 6 матчей на групповом этапе Фонбет Кубка России и в четвертьфинале Пути РПЛ сыграет против «Динамо».

Источник: Спортс"

— Принято считать, что, когда проводятся два матча с соперником, первый матч лучше играть на выезде. А как вы считаете? С «Динамо» другая будет ситуация.

— Конечно, очень странно и непонятно. Наверное, первый раз в моей практике. Видели все турниры Лиги чемпионов, когда был групповой этап. Команды, которые становятся первыми, они проводят первые матчи на выезде, вторые — дома. Почему здесь другая ситуация, я не знаю.

Это нужно к организаторам или тем людям, которые составляли регламент Кубка. Я уже говорил, что, конечно, мы перед сезоном вносили, у нас просили какие-то правки, мы их предлагали. Момент с тем, чтобы матчи были более зрелищными, до последнего тура, скажем так.

Последний тур, ситуация — в одной группе нужно проводить матчи в одно время, потому что для той же «Балтики» уже матч не имеет значения. А если они бы играли в одно время с «Акроном», а счет 1:1, конечно, это могло по-разному сложиться для обеих команд.

То же самое, что касается команд, для которых должен быть стимул занимать первое место — конечно, это некоторые преференции в дальнейшем розыгрыше. Как вы уже сказали, первая игра на выезде, вторая — дома, что естественно, наверное.

А с точки зрения последующих матчей тоже было бы интересно, если бы команда, которая на протяжении группового этапа занимала бы больше очков, у нее на протяжении всей сетки были бы преференции.

Тогда бы все стремились бы набрать как можно больше очков, вплоть до последнего тура. Это было бы выгодно и командам вверху, и командам внизу.

И меньше было бы матчей, которые не имеют никакого значения. Но нас спросили, мы ответили — ничего не приняли, — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.