Месси о продлении контракта с «Интер Майами»: «Рад остаться, с нетерпением жду возможности сыграть на новом стадионе. Я счастлив в Майами с первого дня»

«Я очень рад тому, что остаюсь здесь и продолжаю этот проект, который оказался не только мечтой, но и прекрасной реальностью, — с возможностью играть на этом стадионе, “Майами Фридом Парк”. С первого дня в Майами я счастлив, поэтому я очень рад, что продолжу выступать здесь.