Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global — в мое время так было»

— Не, ну видишь, я global star (мировая звезда — Спортс«“), а не местечковый мадридский (улыбается).
— У меня ощущение, что ваше поколение и поколение постарше, которые прекрасно играли в Европе, которых знает весь мир, не понимают, какие они звезды.
— Ну, во-первых, весь мир знает только меня — это раз.
— И Канчельскиса.
— И Канчельскиса отчасти.
— Разве у тебя нет ощущения, что ты мог бы быть такой же международной звездой, как Зидан?
— Если бы я играл как Зидан, я бы мог быть такой [звездой].
— Ты был шестым в голосовании за «Золотой мяч».
— Это только один год.
— Неважно. При живых Месси, Роналду, Хави, Иньесте, Лэмпарде, Джеррарде ты был шестым, Андрюх.
— Они, кстати, не были впереди меня. Эти все были ниже. Ну, там Торрес был, Иньеста, по-моему, Хави и вот эти двое.
Во-первых, это был всего один год. Но неважно — тебя global делает даже не твой уровень игры, а то, где ты играешь.
Вообще, если ты играешь в английской лиге, ты global — в мое время так было. Это сейчас все лиги мира показывают, а раньше — только Англия. А Испания — шутка, не знаю, вставят это или нет, — это местечковая такая история.
— Ты бы мог быть послом мира. Ты бы хотел такого статуса большого?
— Никакого статуса я не хотел бы. Я бы мог послом дружбы быть между Казахстаном и Россией, допустим, потому что я искренне люблю то время, когда я там был, меня там, думаю, любят, — сказал бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России.