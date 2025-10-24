Аршавин: «Из российских футболистов весь мир знает только меня. Я — мировая звезда»

Комментатор Роман Нагучев в Мадриде спросил прохожих на улице, известен ли им Аршавин. Мужчина из Гонконга назвал россиянина легендой.
— Видишь, я global star (в переводе с английского — «мировая звезда»), а не местечковый, мадридский (улыбается).
— У меня ощущение, что ваше поколение и поколение постарше, которые прекрасно играли в Европе, которых знает весь мир, не понимают, какие они звезды.
— Ну, во-первых, весь мир знает только меня — это раз.
— И Канчельскиса.
— И Канчельскиса отчасти. Вообще, если ты играешь в английской лиге, ты глобал — в мое время так было. Это сейчас все лиги мира показывают, а раньше — только Англия. А Испания — шутка, не знаю, вставят это или нет, — это местечковая такая история, — сказал Аршавин в эфире ютуб-канала Fonbet.