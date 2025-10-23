Талалаев про три отмененных гола «Балтики» «Локомотиву»: «Я бы на месте Кукуяна и 4-й гол отменил. Для красоты»

— Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы.
— Это все, что можно сказать?
— Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно.
— Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть?
— Шадыханову задайте их. У меня нет.
— Это было справедливо или не совсем?
— У ребят спросите. Они вам расскажут.
— Степанов в конце забил.
— Кто‑то же должен был. Но я бы на месте Кукуяна и этот гол отменил бы. Для красоты, — отметил главный тренер «Балтики» после поражения со счетом 1:2.
Шадыханов отменил три гола «Балтики» «Локомотиву» — из-за двух офсайдов и фола в атаке.