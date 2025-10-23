Талалаев про три отмененных гола «Балтики» «Локомотиву»: «Я бы на месте Кукуяна и 4-й гол отменил. Для красоты»

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фейеноорд
2
:
Панатинаикос
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
6.75
П2
70.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рома
1
:
Виктория Пл
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.10
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Селтик
2
:
Штурм
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лилль
3
:
ПАОК
4
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.25
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мальме
1
:
Динамо З
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
4.40
П2
37.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.50
П2
75.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
26.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
Все коэффициенты
П1
5.78
X
2.80
П2
2.07
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
Все коэффициенты
П1
60.00
X
6.80
П2
1.15
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сигма
1
:
Ракув
0
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.65
П2
39.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
Все коэффициенты
П1
4.65
X
1.60
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.25
П2
2.45
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Црвена Звезда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
2
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
6
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
2
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

Талалаев про три отмененных гола «Балтики» «Локомотиву»: «Я бы на месте Кукуяна и 4-й гол отменил. Для красоты»

— Настоящий футбольный праздник подарили команды болельщикам. С вашей точки зрения, как прошла игра?

Источник: Спортс"

— Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы.

— Это все, что можно сказать?

— Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно.

— Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть?

— Шадыханову задайте их. У меня нет.

— Это было справедливо или не совсем?

— У ребят спросите. Они вам расскажут.

— Степанов в конце забил.

— Кто‑то же должен был. Но я бы на месте Кукуяна и этот гол отменил бы. Для красоты, — отметил главный тренер «Балтики» после поражения со счетом 1:2.

Шадыханов отменил три гола «Балтики» «Локомотиву» — из-за двух офсайдов и фола в атаке.