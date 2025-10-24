Легендарного украинского футболиста арестовали в Польше

63-летний Яремчук в последнее время проживал в Европе — сначала в Германии, а затем в Чехии и Бельгии. 10 октября он прилетел в Польшу для участия в матче ветеранов перед игрой отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана, однако в аэропорту Кракова его задержала полиция.
Брат бывшего футболиста Михаил рассказал, что Иван по телефону успел сообщить родным лишь то, что его задерживают, а затем связь с ним стала недоступна.
«Мы не знаем, за что Ваню арестовали. Наши знакомые, которые живут в Польше, звонили в полицию и им сказали, что якобы дело касается пребывания Ивана в Чехии», — отметил Михаил.
Яремчук также является обладателем Кубка кубков-1988, он участвовал в чемпионатах мира 1986 и 1990 годов. Известно, что он страдал игроманией, из-за чего потерял жилье и финансовые накопления.