Легендарного украинского футболиста арестовали в Польше

63-летний Яремчук в последнее время проживал в Европе — сначала в Германии, а затем в Чехии и Бельгии. 10 октября он прилетел в Польшу для участия в матче ветеранов перед игрой отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана, однако в аэропорту Кракова его задержала полиция.