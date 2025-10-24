МВД не выявило нарушений закона в высказываниях бывшего игрока «Зенита» Клаудиньо

Бразилец, имеющий российское гражданство, в одном из интервью заявил, что хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции, так как начал чувствовать себя некомфортно, но петербургский клуб не отпускал его.
Генеральная прокуратура начала проверку слов Клаудиньо после запроса первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева. Позднее футболист, выступающий за катарский «Аль-Садд», заявил, что его слова были интерпретированы неверно.
«По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещенные в свободном доступе публикации в российской газете “Спорт-Экспресс” от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов. Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено. Опросить самого Клаудио Л. по указанным обстоятельствам не представилось возможным, так как он является игроком футбольного клуба “Аль-Садд”. Фактов совершения противоправных деяний на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период его трудовой деятельности не зафиксировано. Таким образом, информация о нарушении законодательства Российской Федерации на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применений к нему мер воздействия не усматривается», — говорится в документе, который опубликовал ТАСС.