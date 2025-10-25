Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»

Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро.
«Дорогая “Бавария”, дорогой Венсан (Компани), после недавних обсуждений, связанных с моей персоной, я принял решение сосредоточиться на своих направлениях — получении лицензии категории A, проектах RYZR и Arena2. Сейчас это мой главный приоритет, а ваш фокус должен быть исключительно на игре — и на цели продолжить эту впечатляющую серию из 13 побед подряд.
Я очень благодарен руководству клуба и тебе, дорогой Венсан, за доверие и возможность быть частью этого. От всего сердца желаю вам достичь ваших больших целей к концу сезона. Также хочу искренне поблагодарить многочисленных болельщиков за их многочисленные сообщения и поддержку.
Ваш Боа", — написал Боатенг.