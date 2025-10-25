Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»

«Дорогая “Бавария”, дорогой Венсан (Компани), после недавних обсуждений, связанных с моей персоной, я принял решение сосредоточиться на своих направлениях — получении лицензии категории A, проектах RYZR и Arena2. Сейчас это мой главный приоритет, а ваш фокус должен быть исключительно на игре — и на цели продолжить эту впечатляющую серию из 13 побед подряд.