Матч-центр
Футбол. Франция
перерыв
Ланс
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
3.01
X
2.70
П2
3.00
Футбол. Англия
перерыв
Брентфорд
2
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.40
П2
1.41
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
7.75
X
2.60
П2
2.00
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»

Бывший защитник мюнхенцев сообщил об этом в своих соцсетях. Ранее против стажировки Боатенга выступили фанаты «Баварии».

Источник: Спортс"

Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро.

«Дорогая “Бавария”, дорогой Венсан (Компани), после недавних обсуждений, связанных с моей персоной, я принял решение сосредоточиться на своих направлениях — получении лицензии категории A, проектах RYZR и Arena2. Сейчас это мой главный приоритет, а ваш фокус должен быть исключительно на игре — и на цели продолжить эту впечатляющую серию из 13 побед подряд.

Я очень благодарен руководству клуба и тебе, дорогой Венсан, за доверие и возможность быть частью этого. От всего сердца желаю вам достичь ваших больших целей к концу сезона. Также хочу искренне поблагодарить многочисленных болельщиков за их многочисленные сообщения и поддержку.

Ваш Боа", — написал Боатенг.