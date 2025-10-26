«Бавария» об отказе Боатенга от стажировки в клубе: «Джером не хочет, чтобы клуб пострадал из-за текущих спорных обсуждений, связанных с его персоной»

Бывший защитник мюнхенцев отказался от стажировки в клубе на фоне протеста фанатов из-за предъявленных ему ранее обвинений в нанесении телесных повреждений и доведении до самоубийства в отношениях с бывшими девушками.
«В ходе конструктивного обмена мнениями, который состоялся на этой неделе между “Баварией” и Джеромом Боатенгом, было решено, что Боатенг не будет проходить стажировку в клубе.
Джером чувствует глубокую связь с «Баварией» и не хочет, чтобы клуб пострадал из-за текущих спорных обсуждений, связанных с его персоной«, — говорится в заявлении “Баварии”.