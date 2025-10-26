Юран может покинуть «Серик»: «Игроки и тренерский штаб не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не найдем решения — мне придется уйти»

Игроки и тренерский штаб не получают зарплату. Пока у футболистов не будет спокойствия на душе, пока они не узнают, когда выплатят долги… Я ничем не могу им помочь. Я тренер, я должен проводить тренировки. А если команда не тренируется — о каком футболе может идти речь?