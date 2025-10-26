В Саратове футбольные фанаты подрались на трассе

САРАТОВ, 26 окт — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки на федеральной трассе в Саратове, сообщили в региональном ГУ МВД, источник РИА Новости уточнил, что задержанные оказались футбольными фанатами.
«Вчера в ходе мониторинга сети Интернет выявлена видеозапись, на которой запечатлено нарушение общественного порядка группой лиц на проезжей части автодороги. В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что конфликт между гражданами произошёл 25 октября на автодороге Р-228 в черте города Саратова. В территориальный отдел полицейскими для дальнейших разбирательств было доставлено более 30 человек», — сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время полицейские выясняют причины и всех участников конфликта, добавили в главке.
Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что задержанными участниками драки были фанаты из Ульяновска, которые приезжали в Саратов на матч Первой лиги между футбольными клубами «Сокол» и «Волга».
«Они ехали то ли на матч, то ли с матча, который вчера был у нас с “Соколом”, — уточнил собеседник. Он также не исключил, что из-за создания помех движению транспорта на федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград может быть возбуждено ещё одно уголовное дело.