Дзюба о стадионе в Саранске после 1:1 с «Локо»: «Играть на таком поле — преступление, это ужас и катастрофа. Ненормально, что у 3−4 человек спазм задней поверхности»

«Спасибо болельщикам, очень классная атмосфера. Но поле — это катастрофа и ужас. Такое поле последний раз было в Воронеже, болото. Ненормально, что у 3−4 человек спазм задней поверхности [бедра]. Это преступление — играть на таком поле», — сказал нападающий «Акрона».
«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ. Игра проходила на «Мордовия Арене» из-за проведения в Самаре форума «Россия — спортивная держава».