Откуда взялась легендарная фраза «Берегите себя» в финале репортажей Виктора Гусева? Комментатор рассказал об этом

— Падение Берлинской стены — это было прекрасно, Михаил Горбачев — вообще мой герой. Но мы выбрали слишком демократичный подход, шли на гигантские уступки. Стоило сказать, например: «Распускайте НАТО. Варшавского договора нет — почему должен остаться ваш блок?» А мы нормальных условий себе не выбили.
Я помню все ужасы 90-х. Почему и придумал «Берегите себя» в финале репортажей. Понимал: досмотрев эфир, люди выйдут на улицу — а там неспокойно.
Зато я мог, пусть и безумно напрягаясь, зарабатывать и содержать семью с двумя маленькими дочками. Причем получал работу, которую нельзя было представить раньше. Я постепенно становился комментатором и вскоре получил предложение войти в штат ОРТ. А на разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне и отвлекаться было некогда.