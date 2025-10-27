Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
П1
1.60
X
4.10
П2
6.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
П1
3.24
X
3.65
П2
2.27
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Откуда взялась легендарная фраза «Берегите себя» в финале репортажей Виктора Гусева? Комментатор рассказал об этом

Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Гусев в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, откуда взялась его знаменитая фраза «берегите себя».

Источник: РИА "Новости"

— Падение Берлинской стены — это было прекрасно, Михаил Горбачев — вообще мой герой. Но мы выбрали слишком демократичный подход, шли на гигантские уступки. Стоило сказать, например: «Распускайте НАТО. Варшавского договора нет — почему должен остаться ваш блок?» А мы нормальных условий себе не выбили.

Я помню все ужасы 90-х. Почему и придумал «Берегите себя» в финале репортажей. Понимал: досмотрев эфир, люди выйдут на улицу — а там неспокойно.

Зато я мог, пусть и безумно напрягаясь, зарабатывать и содержать семью с двумя маленькими дочками. Причем получал работу, которую нельзя было представить раньше. Я постепенно становился комментатором и вскоре получил предложение войти в штат ОРТ. А на разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне и отвлекаться было некогда.