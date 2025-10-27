Откуда взялась легендарная фраза «Берегите себя» в финале репортажей Виктора Гусева? Комментатор рассказал об этом

Зато я мог, пусть и безумно напрягаясь, зарабатывать и содержать семью с двумя маленькими дочками. Причем получал работу, которую нельзя было представить раньше. Я постепенно становился комментатором и вскоре получил предложение войти в штат ОРТ. А на разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне и отвлекаться было некогда.