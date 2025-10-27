Виктор Гусев вспомнил, как пережил теракт в «Крокусе»: «Осталось чувство беспомощности»

— Безумно жаль погибших. С некоторыми на минус первом этаже я познакомился, пообщался, раздавал автографы. А перед глазами стоит сцена: сидим в ложе, рядом — наш друг-врач и его сын, который как раз купил пластинку Queen. Оля пошла к барьеру, встала спиной к партеру и готовилась нас фотографировать. И тут я вижу: весь зал побежал к первым рядам. И у меня первое ощущение: «Какой-то бред. Как будто им сказали, что первые ряды свободные, занимайте любые места. Но все билеты ведь проданы! Или это уже часть шоу?» И в этот момент я услышал выстрелы. Террористов даже не видел — стояли за ложей, еще выше.