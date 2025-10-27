Виктор Гусев вспомнил, как пережил теракт в «Крокусе»: «Осталось чувство беспомощности»

— Про «Крокус» вас спрашивали много. В памяти возвращается то, что вы пережили?
— Как-то стал забывать. Спокойно хожу на концерты: снаряд не попадает дважды в одну воронку.
Осталось только чувство беспомощности. Испытал его, когда оказался с женой в тесном коридоре. При этом там была барная стойка — уже всеми покинутая. Я думал: «Как я буду Олю защищать, если террористы ворвутся? Ты же и ее не спасешь, и сам не спасешься».
Мы тогда искали место, где побольше дыма — ждали, что спасет от пули. Это было нашей огромной ошибкой. Выяснилось, что самое страшное — это и есть дым. Слава богу, героические сотрудники нас оттуда вывели.
— Вы говорили, что через дым полезли под треск выстрелов. Насколько близко их слышали?
— Это мне казалось, что слышал. Тогда террористы «Крокус» уже давно покинули.
Вспомнил: только приехав, мы стояли в фойе, где потом расстреливали людей. Должны были идти в ложу — ее нам выделил «Пикник». Время — 19:40, до начала 20 минут, но ребята из «Пикника» сказали, что задержатся еще на 20 и начнется все в 20:20. В другой ситуации, если бы Оля была не за рулем, мы бы точно пошли выпить вина или пива. Так заранее бы в ложу точно не отправились бы.
Там еще внизу продавали диски — самого «Пикника», Queen. Но мне их не нужно было смотреть: у меня все это есть. Поэтому мы, не имея внизу каких-то занятий, очень заранее поднялись наверх и 40 минут просто сидели в этой ложе. Жизнь вот так распорядилась.
— Не всем так повезло.
— Безумно жаль погибших. С некоторыми на минус первом этаже я познакомился, пообщался, раздавал автографы. А перед глазами стоит сцена: сидим в ложе, рядом — наш друг-врач и его сын, который как раз купил пластинку Queen. Оля пошла к барьеру, встала спиной к партеру и готовилась нас фотографировать. И тут я вижу: весь зал побежал к первым рядам. И у меня первое ощущение: «Какой-то бред. Как будто им сказали, что первые ряды свободные, занимайте любые места. Но все билеты ведь проданы! Или это уже часть шоу?» И в этот момент я услышал выстрелы. Террористов даже не видел — стояли за ложей, еще выше.