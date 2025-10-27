Ричмонд
Ямаль за 11 млн евро покупает бывший дом Пике и Шакиры. Там есть поле для футбола, библиотека, несколько бассейнов, кинотеатр. Общая площадь — 3800 квадратных метров

По данным El Pais, вингер «Барселоны» работает над покупкой дома в Эсплугес-де-Льобрегат — муниципалитет в составе провинции Барселона. Дом, в котором ранее жили экс-защитник «блауграны» Пике и певица Шакира, находится неподалеку от тренировочной базы «Барселоны». As добавляет, что площадь участка — 3,8 тысячи квадратных метров.

Работа над покупкой ведется несколько месяцев. Окружение футболиста хочет, чтобы Ямаль жил вдали от шума, а дом отвечал всем требованиям безопасности. В доме обновят спортзал под нужды 18-летнего игрока.

Среди прочего на участке и в помещениях есть поле для футбола, кабинет, библиотека, несколько бассейнов, кинотеатр, корт для падела. В покупку дома Ямаль вложит около 11 млн евро.

