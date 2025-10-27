Черчесов о 2:4 с «Сочи»: «Не знаю, был ли фол на Шелии, когда “Ахмату” третий забивали. Он говорит, что был. Но не в этом дело: нужно смотреть, почему так пассивно начали

Я, честно, не знаю, было там нарушение на Шелии или нет. Он говорит, что было. Посмотрим, что там было или нет. Но не в этом дело. Мне нужно смотреть, почему так пассивно начали матч. А что судья видел или не видел… У них есть свои руководители, пускай там сами решают, правы или нет, — сказал тренер «Ахмата».