Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.60
П2
2.22
Футбол. Италия
28.10
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.22
П2
1.56
Футбол. Италия
28.10
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Черчесов о 2:4 с «Сочи»: «Не знаю, был ли фол на Шелии, когда “Ахмату” третий забивали. Он говорит, что был. Но не в этом дело: нужно смотреть, почему так пассивно начали

Источник: Спортс"

На 66‑й минуте нападающий сочинцев Владимир Ильин столкнулся с вратарем грозницев Гиорги Шелией, после чего хавбек гостей Михаил Игнатов отправил мяч в пустые ворота. Главный арбитр Кирилл Левников не увидел нарушения правил в этом эпизоде и засчитал гол. Также Левников отменил два гола «Ахмата» после консультации с ВАР.

— В первом тайме мы не вошли в игру, отсюда и получили пару мячей. Во втором тайме, естественно, команда хотела отыграться, забили гол, но, к сожалению… Я не знаю, был ли там фол на Гиорги Шелии, когда нам третий забивали. Уж больно быстро мы третий получили.

Наверное, сегодня так должно быть, главное — сделать правильные выводы и двигаться дальше. Качество игры могло быть получше, потому что немного торопились, особенно с длинными передачами. Реакция игроков была хорошей, я их поблагодарил за второй тайм и нацелил, чтобы они сделали правильные выводы. Такие игры тоже бывают, их нужно пережить и двигаться дальше.

— Поняли, почему были отменены два гола?

— Я арбитру скажу. Мы не можем оказать давление на соперника, все время стоим и стоим. Только мы начинаем… Ну, не засчитывайте, сразу игра идет дальше. А мы по пять минут смотрим.

Я, честно, не знаю, было там нарушение на Шелии или нет. Он говорит, что было. Посмотрим, что там было или нет. Но не в этом дело. Мне нужно смотреть, почему так пассивно начали матч. А что судья видел или не видел… У них есть свои руководители, пускай там сами решают, правы или нет, — сказал тренер «Ахмата».

Матч «Ахмата» и «Сочи» завершился стычкой: Самородов высказал претензии Стоичу, подошедшему к лежавшему на газоне Мелкадзе, Гандри схватил соперника за футболку.