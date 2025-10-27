Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.37
П2
1.43
Футбол. Италия
28.10
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.22
П2
1.56
Футбол. Италия
28.10
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Юран руководил «Сериком» сегодня на тренировке. Сообщалось об увольнении тренера и конфликте с Садыговом

Ранее сообщалось, что российский тренер покидает турецкий клуб на фоне неудовлетворительных результатов в последних турах.

Источник: Спортс"

Сам Юран также заявлял о том, что может уйти: «Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти».

Однако главный тренер руководил командой на сегодняшней тренировке, сообщил журналист Корай Гечгель.

«Серик Беледиеспор» проиграл два последних матча в Первой лиге Турции, не побеждает в пяти играх подряд и занимает 13-е место в таблице. В субботу команда уступила «Пендикспору» со счетом 0:4.

Позднее появилась информация, что после субботнего поражения Юрану позвонил предполагаемый владелец «Серик Беледиеспор» Туфан Садыгов и предъявил претензию, что его сын, нападающий Илья Садыгов, не вышел в стартовом составе. В ответ тренер, как утверждается, обматерил Садыгова, за что и будет уволен.