Роджерс покинул «Селтик». Клуб идет 2-м в чемпионате Шотландии, на 8 очков отставая от лидирующего «Хартса»

Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.
Роджерс возглавлял команду с 2023 года. Ранее специалист уже работал в клубе с 2016 по 2019 год.
«Селтик» может подтвердить, что главный тренер Брендан Роджерс сегодня подал в отставку. Клуб принял ее, и Брендан немедленно покидает свой пост.
Клуб высоко ценит вклад Брендана в развитие «Селтика» за два очень успешных периода его работы. Брендан покидает «Селтик» с нашей благодарностью за ту роль, которую он сыграл в период непрерывного успеха клуба, и пожеланиями ему успехов в будущем.
Вопрос назначения нового главного тренера находится в процессе, клуб сообщит болельщикам об этом как можно скорее.
Мы рады, что в этот переходный период бывший главный тренер «Селтика» Мартин О’Нил и бывший игрок «Селтика» Шон Мэлоуни согласились взять на себя руководство основной командой «Селтика». Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время", — говорится в официальном заявлении клуба.