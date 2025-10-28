Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
П1
6.76
X
4.10
П2
1.58
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
П1
2.70
X
3.36
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
П1
1.55
X
4.27
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
П1
1.62
X
3.93
П2
6.40
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2

Месси об участии в ЧМ-2026: «Очень хочу поехать. Было бы здорово защитить титул. Приму решение после предсезонки с “Интер Майами”

При этом окончательное решение 38-летний форвард еще не принял. На прошлой неделе аргентинец продлил контракт с клубом МЛС «Интер Майами» до 2028 года.

Источник: Спортс"

"Возможность попасть на чемпионат мира — это что‑то невероятное. Я хотел бы быть в хорошей форме и быть важным игроком для своей сборной, если окажусь на турнире.

Когда в следующем году начну предсезонную подготовку с «Интер Майами» (в МЛС она проходит в январе-феврале — Спортс), я посмотрю, смогу ли выкладываться на 100%. И тогда приму решение.

Конечно, я очень хочу поехать, потому что это чемпионат мира. Мы победили в 2022 году, и было бы здорово защитить титул. Играть за национальную сборную — это всегда исполнение мечты", — сказал Месси.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.