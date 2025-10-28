Ричмонд
«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии в ⅛ финала. Роналду проиграл 13 турниров за 3 года и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов

Сегодня «Аль-Наср» вылетел от «Аль-Иттихада» в ⅛ финала. Команда 40-летнего португальца проиграла на своем поле.

Роналду еще ни разу не выигрывал Кубок Саудовской Аравии почти за три года в нынешней команде. Всего он упустил 13 возможностей победить в каком-либо турнире за это время. Единственный успех — в клубном Кубке арабских чемпионов, который считается товарищеским соревнованием.