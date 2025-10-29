В Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Задержаны еще двое подозреваемых в нападениях на футболиста и бизнесмена в Санкт-Петербурге, вину они признали, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и попытки похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового задержаны пять человек. Как сообщал СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.
«Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных по части 3 статьи 30 пункта “а” части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека), подпунктов “а, в, г, з” части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), статьи 162 УК РФ (разбой) задержаны еще двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей. Ранее по ходатайству следователя четверым мужчинам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в ходе проведения следственных действий они признали свою вину, решается вопрос об избрании им меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигуранты дел о похищении действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram с ником «Сатанист». Сообщалось также, что предполагаемый заказчик похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге находится не в России. Об этом рассказали задержанные на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Другой фигурант рассказал, что ему предложили «заработать денег спортсменом», он согласился. Третий задержанный сообщил правоохранителям, что все указания они получали по телефону. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантам обещали заплатить 5 миллионов рублей.