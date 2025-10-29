Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.37
П2
7.60
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.95
П2
6.90
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.05
П2
8.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.42
П2
2.90
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
7.10
П2
1.26
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
Ланс
П1
X
П2
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.59
П2
2.23
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.45
П2
4.98
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.38
П2
5.00
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
13.00
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.59
X
4.11
П2
1.76
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.64
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.72
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.57
П2
3.47

В Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового

В Петербурге задержали двух подозреваемых в нападении на футболиста Мостового.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Задержаны еще двое подозреваемых в нападениях на футболиста и бизнесмена в Санкт-Петербурге, вину они признали, сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось, что по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и попытки похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового задержаны пять человек. Как сообщал СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.

«Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных по части 3 статьи 30 пункта “а” части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека), подпунктов “а, в, г, з” части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), статьи 162 УК РФ (разбой) задержаны еще двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей. Ранее по ходатайству следователя четверым мужчинам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе проведения следственных действий они признали свою вину, решается вопрос об избрании им меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигуранты дел о похищении действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram с ником «Сатанист». Сообщалось также, что предполагаемый заказчик похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге находится не в России. Об этом рассказали задержанные на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Другой фигурант рассказал, что ему предложили «заработать денег спортсменом», он согласился. Третий задержанный сообщил правоохранителям, что все указания они получали по телефону. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантам обещали заплатить 5 миллионов рублей.