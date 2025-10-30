«Фламенго» с Карраскалем стал первым финалистом Кубка Либертадорес

Команды за всю игру так и не смогли поразить ворота друг друга, завершив встречу со счетом 0:0.
Почти весь второй тайм «Расинг», которому нужно было отыгрываться за поражение в первом матче (0:1), проводил в большинстве: прямую красную карточку получил Гонсало Плата.
Экс-динамовец Хорхе Карраскаль, который вытащил для «Фламенго» победу в первой встрече, был заменен через 5 минут после удаления партнера.
Таким образом, «Фламенго» выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 1:0 (1:0, 0:0) и стал первым финалистом турнира. В главном матче бразильский коллектив встретится с сильнейшим в полуфинале «Палмейрас» — «Кито» (первая игра — 0:3).