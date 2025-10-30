Ричмонд
«Фламенго» с Карраскалем стал первым финалистом Кубка Либертадорес

В Аргентине завершился ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес, в котором «Расинг» на своем поле сыграл вничью с «Фламенго».

Источник: AP 2024

Команды за всю игру так и не смогли поразить ворота друг друга, завершив встречу со счетом 0:0.

Почти весь второй тайм «Расинг», которому нужно было отыгрываться за поражение в первом матче (0:1), проводил в большинстве: прямую красную карточку получил Гонсало Плата.

Экс-динамовец Хорхе Карраскаль, который вытащил для «Фламенго» победу в первой встрече, был заменен через 5 минут после удаления партнера.

Таким образом, «Фламенго» выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 1:0 (1:0, 0:0) и стал первым финалистом турнира. В главном матче бразильский коллектив встретится с сильнейшим в полуфинале «Палмейрас» — «Кито» (первая игра — 0:3).