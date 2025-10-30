CIES: Россия продает своих воспитанников за рубеж в три раза хуже Украины

Список за последние 10 лет возглавили Франция (общая стоимость трансферов составила 3,9 миллиарда евро), Бразилия (2,6 млрд евро) и Испания (2,2 млрд).
Украина заняла в рейтинге 15-е место, продав футболистов на 339 миллионов евро и обойдя Уругвай (334 млн), Швецию (306 млн) и Сербию (305 млн).
Россия оказалась на 31-м месте — сумма трансферов составила 107 млн евро. По этому показателю Россия оказалась ниже Парагвая (157), Румынии (139) и Шотландии (134).
Своих воспитанников до 20 лет лучше всего продают Сербия (64% от всех трансферов), Бразилия (50%) и Дания (48%).