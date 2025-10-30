Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.35
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
31.10
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
8.25
Футбол. Германия
31.10
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.50
П2
1.68
Футбол. Испания
31.10
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.05
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2

Агент Тикнизяна: «Наиром заинтересовался “Порту”, скауты прилетали на игру с “Брагой” в ЛЕ. “Црвена Звезда” здорово работает на продажу»

— Почему именно «Црвена Звезда»?

Источник: Спортс"

— Потому что все было конкретно, четко и быстро.

— Какие-то еще варианты рассматривались?

— Когда мы уже договорились с «Црвеной», звонил Марко Николич и говорил: «Я бы тебя забрал, но только-только сам возглавил АЕК». Марко давно очень нравится Наир, это он брал его в «Локомотив».

— Какие цели у Наира в «Црвене»?

— Проявить себя, адаптироваться к европейскому футболу и пойти выше, конечно. «Црвена» — серьезный клуб, который здорово работает на продажу, что они, в частности, подтвердили этим летом.

— Выше — это куда?

— Например, на игру «Црвены» с «Брагой» в Лиге Европы прилетали скауты «Порту». Наир очень неплохо выглядел в матче с «Порту», они им заинтересовались, — сказал Александр Клюев.