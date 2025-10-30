Агент Тикнизяна: «Наиром заинтересовался “Порту”, скауты прилетали на игру с “Брагой” в ЛЕ. “Црвена Звезда” здорово работает на продажу»

— Потому что все было конкретно, четко и быстро.
— Какие-то еще варианты рассматривались?
— Когда мы уже договорились с «Црвеной», звонил Марко Николич и говорил: «Я бы тебя забрал, но только-только сам возглавил АЕК». Марко давно очень нравится Наир, это он брал его в «Локомотив».
— Какие цели у Наира в «Црвене»?
— Проявить себя, адаптироваться к европейскому футболу и пойти выше, конечно. «Црвена» — серьезный клуб, который здорово работает на продажу, что они, в частности, подтвердили этим летом.
— Выше — это куда?
— Например, на игру «Црвены» с «Брагой» в Лиге Европы прилетали скауты «Порту». Наир очень неплохо выглядел в матче с «Порту», они им заинтересовались, — сказал Александр Клюев.