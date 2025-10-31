Ричмонд
Погребняк задолжал налоговой около 22 млн рублей

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оказался в долгу перед налоговой службой на сумму около 22 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

По сведениям SHOT, на спортсмена, имеющего звание заслуженного мастера спорта, была начислена задолженность в размере 21,7 млн рублей. В случае неуплаты в ближайшее время, в отношении Погребняка могут быть применены санкции, включая блокировку банковских счетов и ограничение на выезд за пределы страны.

Согласно имеющейся информации, футболист является одним из девяти владельцев компании «Облсклад», специализирующейся на складских услугах. Его доля в бизнесе составляет 10%. Прибыль предприятия за период с 2020 по 2024 год достигла 239,4 млн рублей.