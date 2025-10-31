Погребняк задолжал налоговой около 22 млн рублей

По сведениям SHOT, на спортсмена, имеющего звание заслуженного мастера спорта, была начислена задолженность в размере 21,7 млн рублей. В случае неуплаты в ближайшее время, в отношении Погребняка могут быть применены санкции, включая блокировку банковских счетов и ограничение на выезд за пределы страны.