Есипов вошел в структуру волгоградского «Ротора»

Есипову 54 года, за 12 сезонов в составе «Ротора» он провел за клуб 401 матч и забил 95 голов. В составе команды он дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата России. Также он представлял курский «Авангард», воронежский «Факел», киевское «Динамо» и подмосковный «Сатурн». Будучи тренером работал с «Ротором» в 2010 и 2017 годах.