Олег Романцев: «Профессия тренера — как у сапера, самая уязвимая»

— Я бы не стал считать такой ответ Матвея неожиданным. Он уже сумел познакомиться с европейским футболом высокого уровня, тем, как поставлена работа в клубе топ-уровня, и ему есть с чем сравнивать. Хотя, говоря «наверное» и «пока», Сафонов как бы намекает: чтобы понять, кто из наших ребят способен проявить себя на европейском уровне, требуется время. Кому-то большее, кому-то меньшее. Вот пока из-за травм не ладятся дела у Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». А Головину в «Монако» сразу же удалось стать одним из лидеров. По-разному сложилась зарубежная судьба у братьев Миранчук. Антону не понравилось в швейцарском «Сьоне», и он принял предложение Валерия Карпина перебраться в «Динамо». А вот Алексея, похоже, всё устраивает в МЛС в США. Словом, зарубежный контракт остается лотереей, в которой только отчасти всё складывается по принципу повезет не повезет. И здесь я полностью согласен с Карпиным, который говорит способной молодежи: хотите проверить, чего вы стоите на самом деле, езжайте в Европу, где всё будет зависеть только от вас! Пример тому — Дима Аленичев. Прежде чем с «Порту» выиграть Лигу чемпионов, он прошел суровую школу итальянского футбола, где уходил из «Ромы» в аренду в «Перуджу». И лишь потом оказался в Португалии в команде Моуринью.