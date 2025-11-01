Олег Романцев: «Профессия тренера — как у сапера, самая уязвимая»

Легендарный российский тренер Олег Романцев считает, что наставник национальной команды и «Динамо» Валерий Карпин имеет право на собственное мнение в вопросе лимита на легионеров. Также в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» экс-наставник «Спартака» высказался о необычном голе Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА, возможностях молодых российских талантов, повышении гонораров арбитров РПЛ и предложении Станислава Черчесова ограничить число зарубежных тренеров в российском футболе.
— В октябре наша сборная сыграла с Ираном и Боливией. Как, по-вашему, в этих встречах выглядела команда Карпина? Многие объяснили ее победу над боливийцами тем, что «на равнине» те играют гораздо слабее, чем дома в условиях высокогорья.
— Возможно, нашим ребятам в Боливии действительно было бы сложнее, хотя вряд ли намного. По матчу в Волгограде нет сомнений как в закономерности победы наших, так и в квалификации далеко не простого соперника. Мне доводилось играть в Венесуэле, где духота тоже создает не самые комфортные для футбола условия. Как-то приспосабливались. Как в свое время и в Ташкенте, где, еще игроком, встречаясь с «Пахтакором», я частенько жаловался его нападающему Володе Федорову на убойную жару. На что он, вздыхая, отвечал: «Вот вы, Олег, приехали на один день, сыграли — и домой. А мы целый год так паримся». Так что ссылки на какие-то погодные условия, высокогорье, влажность, палящее солнце, которые для кого-то из соперников привычнее, — не повод ставить под сомнение закономерность результата. И прав был Арсен Венгер, когда после победы «Спартака» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов (в 2000 году — 4:1) на вопрос, не считает ли он причиной поражения холод и промерзшее поле «Лужников», заявил: «Нет. Сегодня всё было одинаково для обеих команд!».
Что касается игрового уровня нашей сборной, то с Боливией он был заметно выше, чем с Ираном, показавшим организованный и техничный футбол. Особенно это чувствовалось в первой половине встречи с азиатской командой, когда мы позволяли сопернику больше контролировать мяч и владеть инициативой. И хотя благодаря смекалке Антона Миранчука, уловившего открывание Воробьева, Россия повела в счете, до перерыва остроты было мало. И лишь после пропущенного мяча команда задвигалась, включила обороты, а выстрел молодого Батракова поставил победную точку. Вот в Волгограде наши ребята выглядели намного интереснее — с первых же минут включили предельные скорости, много и остро атаковали флангами, а усилиями Баринова, Кисляка и Облякова контролировали центр поля. Появление в средней линии Алексея Миранчука, умеющего чувствовать партнера, придало ей стройности и креативности. Отсюда безоговорочные 3:0 и довольные болельщики, которые в тот вечер вряд ли думали, что всё дело в отсутствии высокогорья.
Ну, а если серьезно, то заполненные трибуны в Волгограде и Москве говорят о том, что, несмотря ни на что, сборная России жива, не стоит на месте. У нее есть молодые Кисляк, Батраков, Глебов, Лукин, Мелехин, опытные Сафонов, Головин, братья Миранчук, набирающие форму Тюкавин с Захаряном. А главное, мы видим — дверь в нее открыта для всех, кто предан игре и для кого защищать ее цвета — огромная честь. Такова история нашего футбола!
— В одном из интервью Валерий Карпин заявил, что лимит на легионеров, на ужесточении которого настаивает министр спорта Михаил Дегтярев, — зло. Не рискует ли Валерий Георгиевич впасть в немилость у министра, который уже намекнул, что может «не согласовать» фигуру главного тренера?
— Прямо скажу, вопрос неожиданный, но очень важный. В связи с этим мне вспоминается, как после матча с командой Франции, не знаю уж по какому поводу, Карпин сцепился с Зиданом, считавшимся непререкаемым авторитетом. Ни в коем случае не хочу проводить какие-то параллели. Просто годы совместной работы с Валерием убедили, что он из тех, кто привык не только прямо высказывать свое мнение, но и отстаивать его. И в жизни, и на поле. Таким Карпин был футболистом, таким остался и в тренерском деле. За что одни его уважают, а другие не любят. Особенно сейчас, когда роль тренера пытаются отодвинуть на второй план. Но даже это не заставило Валеру изменить своим принципам. Потому, пройдя уже непростую тренерскую школу, получив достаточный опыт работы и не раз оказываясь в критических ситуациях, он имеет право на собственное мнение. Что касается варианта «впасть в немилость», то в этом плане профессия тренера — как у сапера, самая уязвимая. Как говорится, се ля ви…
— Вы частенько повторяете, что внимательно следите за тренерскими делами своих воспитанников. Как восприняли уход из «Торпедо» Дмитрия Парфенова, уволенного всего после месяца работы?
— Даже не знаю, как комментировать такую нелепость, — паноптикум, да и только! Как и многое из того, что происходит в клубе с богатой и славной историей. Впрочем, стоит ли удивляться, если им руководят случайные в футболе люди… Начну с Кононова, к которому нет и не может быть претензий, поскольку идея расставания со сменившим его Парфеновым наверняка принадлежит не ему. Олег — профессиональный тренер, судьба которого в руках тех, кто платит. Дали работу — спасибо, показали на дверь — до свидания. Опять позвали — еще раз спасибо… Издержки профессии. Потому и отношусь к нему с уважением. Но такой комбинации с обратной заменой я на своем футбольном веку не видел и не слышал. Так что ей самое место в Книге Гиннесса. Что касается Димы Парфенова, то он один из любимых моих игроков, сумевший со скромным «Тосно» совершить маленькое футбольное чудо — выиграть Кубок страны.
Значит, это человек с характером, умением идти к цели и способностью бороться за нее. Именно такой и был нужен оказавшемуся в турнирном болоте многострадальному «Торпедо». Но его начальники, видимо, перепутали Дмитрия со стариком Хоттабычем. И через месяц, не увидев свою команду в лидерах, огорошили народ сообщением: «Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере!» И это от имени клуба с заводскими традициями, который всегда отличали рабочая честность и порядочность? Стыдно! Оказывается, вот так, «по-дружески», можно плюнуть тренеру в лицо, лишить работы, не дав времени даже толком осмотреться на новом месте! Повторюсь, паноптикум, да и только! Извините, но больше сказать нечего. Да и не хочу!
А тем, кто помнит и знал «Торпедо» его славных победных времен или знаком с давней, богатой историей команды, выражаю соболезнования в связи с уходом из жизни одного из великих игроков тех времен Виктора Шустикова. К сожалению, я не был с ним знаком. Но много слышал и читал об этом легендарном футболисте и огромной души человеке. Светлая вам память, Виктор Михайлович…
— Как отнеслись к сообщению главы судейского корпуса Милорада Мажича, что в ближайшее время оплата арбитров вновь будет повышена? Он объясняет это так: «Чтобы никто не думал, что может получить что-то на стороне, и у людей даже не было мысли поступить нечестно». Такая мера способна повлиять на повышение качества работы судей и превратить их в кристально честных людей?
— После такого вопроса сразу же задумываешься — это сколько же денег надо официально платить арбитрам, если «за помощь» темные личности могут предложить им еще больше? Это как в старом анекдоте, когда нечистого на руку директора автозаправки спрашивают, сколько ему надо платить, чтобы он перестал разбавлять бензин. Тот думал-думал, а потом пожал плечами — мол, не могу представить. А если серьезно, то увеличивать заработок обычно принято за хорошо проделанную работу, а не за то, чтобы кто-то не брал взяток. Так что здесь ноу-хау по-судейски. И можно пойти другим путем — проследить, к кому из арбитров в сезоне было меньше всего претензий, и повысить его финансовый рейтинг. Вот это будет по справедливости. Потому в таком виде считаю идею поощрения надуманной. А значит, она вряд ли сможет что-то изменить в нынешней ситуации с судейством.
— По сей день много говорят о голе форварда «Локомотива» Воробьева в ворота ЦСКА. Что это — случайность или ошибка вратаря Торопа? Можете ли вспомнить похожий мяч в своей футбольной жизни?
— Не хочу обидеть автора такого неожиданного и запоминающегося гола, но, на мой взгляд, в нем преобладает элемент случайности. Эта ситуация напомнила мне мяч, забитый голландцем ван Бастеном в финале Евро-1988 Ринату Дасаеву, после которого форвард признался, что сам не понимал, как ему это удалось. Думаю, то же самое было и с Воробьевым, который вряд ли рассчитывал попасть в ворота практически с нулевого угла. Скорее он просто делал прострел в надежде на то, что на него откликнется кто-то из партнеров. А футбольный бог вознаградил его за стремление практически в безнадежной ситуации идти до конца. Так же как и весь «Локомотив», сумевший в тот вечер во всем переиграть крепкую и умелую команду ЦСКА. Что касается вины вратаря армейцев, то, на мой взгляд, она перечеркивается тем, о чем я уже рассказал.
— Согласны с теми, кто считает, что сегодняшний уровень нашего футбола и талант его молодых игроков можно будет объективно оценить только по возвращении на международный уровень? Вот Матвей Сафонов на вопрос, кто из российских футболистов может сейчас заиграть в ПСЖ, ответил: «Наверное, пока никто».
— Я бы не стал считать такой ответ Матвея неожиданным. Он уже сумел познакомиться с европейским футболом высокого уровня, тем, как поставлена работа в клубе топ-уровня, и ему есть с чем сравнивать. Хотя, говоря «наверное» и «пока», Сафонов как бы намекает: чтобы понять, кто из наших ребят способен проявить себя на европейском уровне, требуется время. Кому-то большее, кому-то меньшее. Вот пока из-за травм не ладятся дела у Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». А Головину в «Монако» сразу же удалось стать одним из лидеров. По-разному сложилась зарубежная судьба у братьев Миранчук. Антону не понравилось в швейцарском «Сьоне», и он принял предложение Валерия Карпина перебраться в «Динамо». А вот Алексея, похоже, всё устраивает в МЛС в США. Словом, зарубежный контракт остается лотереей, в которой только отчасти всё складывается по принципу повезет не повезет. И здесь я полностью согласен с Карпиным, который говорит способной молодежи: хотите проверить, чего вы стоите на самом деле, езжайте в Европу, где всё будет зависеть только от вас! Пример тому — Дима Аленичев. Прежде чем с «Порту» выиграть Лигу чемпионов, он прошел суровую школу итальянского футбола, где уходил из «Ромы» в аренду в «Перуджу». И лишь потом оказался в Португалии в команде Моуринью.
— Как вы относитесь к тому, что нынешние успехи «Локомотива» порой связывают с выбором курса на создание команды из российских футболистов? Вы в работе когда-нибудь обращали на это внимание? Ведь было время, когда тренер Романцев не скрывал скептического отношения к легионерам.
— Я не против легионеров в нашем футболе. Но только тех, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее и у которых есть чему поучиться молодежи. Таких как Халк, Промес, Данни, Вендел, Карвалью. Зеленая им улица, пусть приезжают и играют! А не безликим середнякам, которые просто тренируются и полируют скамейки. К сожалению, таких большинство. Но их везут — видимо, дело прибыльное. По-прежнему верю, что в нашем футболе, как и в других видах спорта, немало своих талантов. В одном только моем Красноярске сколько мировых и олимпийских чемпионов выросло — борцы Ярыгин и Сайтиев, легкоатлетка Мастеркова, лыжница Медведева, биатлонисты Устюгов и Ростовцев, хоккеист Ломанов. В футболе, правда, поскромнее, но вполне можно похвалиться такими игроками, как Тарханов, Гладилин, Редкоус. Хотя, уверен, и здесь таланты еще обязательно появятся.
Что касается успехов «Локомотива», то я не стал бы их объяснять только курсом на российский костяк команды. А вот то, что Михаил Галактионов дает возможность проявлять себя молодым Батракову, Пиняеву, Погостнову, Салтыкову, отметить стоит. И то, что они на примете у штаба сборной, говорит о многом. Теперь дело за опытом, которого им пока не хватает. И чем быстрее он придет, тем увереннее станет поступь команды к большим победам.
— Обсуждая тему ужесточения лимита, Станислав Черчесов неожиданно предложил ввести ограничения еще и для зарубежных тренеров. Не для главных, а для «свиты их многочисленных ассистентов», которых частенько привозили в Россию. Тогда как в «Легию» и в «Ференцварош» Черчесову позволили взять не более двух-трех помощников. Не удивились предложению Станислава Саламовича?
— Признаюсь, прежде никогда не слышал о тренерском лимите, потому о нем и не задумывался. А вот в Польше и Венгрии, оказывается, руководители вводят ограничение. И прежде всего для того, чтобы не оставлять без работы своих специалистов, места которых могут занять приезжие. Причем, как было в случае с Черчесовым, предупреждают об этом заранее. Не исключаю, что этому вопросу стоит уделить такое же внимание, как и лимиту на игроков. Ведь это даст возможность нашим специалистам по физподготовке, реабилитации или аналитике продолжить работу в тренерском штабе и расти в профессии. Правда, сейчас в нашей Премьер-лиге только четыре из 16 клубов возглавляют иностранцы, в команде помощников которых большинство россиян. Но на будущее введение такого лимита я бы поддержал двумя руками.
Александр Львов