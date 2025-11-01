Сын Олега Романцева хочет зарегистрировать товарный знак

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вадим Романцев, сын бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева, хочет зарегистрировать товарный знак «Футбольная школа О. И. Романцева», выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в среду. Под товарным знаком «Футбольная школа О. И. Романцева» сын бывшего главного тренера «Спартака» хочет обучать учеников игре в футбол, организовывать спортивные состязания и предоставлять услуги спортивных лагерей.
Олег Романцев, который в бытность футболистом был капитаном «красно-белых», тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по лето 2003 года. Под его руководством «красно-белые» завоевали золотые медали чемпионата СССР 1989 года, а также восемь чемпионских титулов в России. В 1991 годом «Спартак» Романцева впервые в истории отечественного футбола дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов, в 1993 — до полуфинала Кубка Кубков, а в 1998 году — до полуфинала Кубка УЕФА. В настоящее время специалист возглавляет комитет ветеранов «Спартака».