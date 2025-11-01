Сын Олега Романцева хочет зарегистрировать товарный знак

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
9.00
П2
100.00
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.04
П2
5.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.03
П2
1.73
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.48
X
2.90
П2
3.35
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.16
П2
1.89
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.15
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.04
П2
3.45
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.52
П2
3.04
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
17:45
Рубин
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
17:45
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.19
П2
3.98
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.69
П2
3.89
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.23
П2
1.27
Футбол. Англия
18:00
Кристал Пэлас
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.84
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.88
Футбол. Англия
18:00
Ноттингем Форест
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.76
П2
2.11
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.62
П2
9.25
Футбол. Франция
19:00
ПСЖ
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.00
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.41
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
20:15
Зенит
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
20:15
Ростов
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.07
П2
5.40
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.55
П2
2.48
Футбол. Германия
20:30
Бавария
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.20
П2
11.50
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.91
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.39
П2
4.95
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.35
П2
4.89
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.16
X
4.01
П2
1.70

Сын Олега Романцева хочет зарегистрировать товарный знак

Сын Олега Романцева хочет зарегистрировать товарный знак футбольной школы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вадим Романцев, сын бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева, хочет зарегистрировать товарный знак «Футбольная школа О. И. Романцева», выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявка была подана в ведомство в среду. Под товарным знаком «Футбольная школа О. И. Романцева» сын бывшего главного тренера «Спартака» хочет обучать учеников игре в футбол, организовывать спортивные состязания и предоставлять услуги спортивных лагерей.

Олег Романцев, который в бытность футболистом был капитаном «красно-белых», тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по лето 2003 года. Под его руководством «красно-белые» завоевали золотые медали чемпионата СССР 1989 года, а также восемь чемпионских титулов в России. В 1991 годом «Спартак» Романцева впервые в истории отечественного футбола дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов, в 1993 — до полуфинала Кубка Кубков, а в 1998 году — до полуфинала Кубка УЕФА. В настоящее время специалист возглавляет комитет ветеранов «Спартака».