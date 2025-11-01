Сын Олега Романцева хочет зарегистрировать товарный знак

Олег Романцев, который в бытность футболистом был капитаном «красно-белых», тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по лето 2003 года. Под его руководством «красно-белые» завоевали золотые медали чемпионата СССР 1989 года, а также восемь чемпионских титулов в России. В 1991 годом «Спартак» Романцева впервые в истории отечественного футбола дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов, в 1993 — до полуфинала Кубка Кубков, а в 1998 году — до полуфинала Кубка УЕФА. В настоящее время специалист возглавляет комитет ветеранов «Спартака».