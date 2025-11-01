Мостовой в балаклаве отпраздновал гол «Локомотиву» на 94-й. Хабвека «Зенита» пытались похитить на улице

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» (2:0). Мостовой отличился на 94-й минуте, установив окончательный счет.
Во время празднования полузащитник сине-бело-голубых надел черную балаклаву.
Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.
Друг Мостового о попытке похищения игрока: «Бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться».
У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Задержанные причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие.